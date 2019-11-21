Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола вынес наказание «Шахтеру» за объявление на русском по ходу игры против «Динамо» Киев (1:0). Сообщения были связаны с недопустимостью проявлений расизма. Теперь «горняки» должны заплатить штраф в размере 20 тысяч гривен (около 750 евро).

«Шахтер» оштрафован за объявления на русском языке

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