Футбол
Газета.Ru«Шахтер» осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков
Донецкий "Шахтер" осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков киевского "Динамо" во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает официальный портал "горняков".
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«Такое недопустимо в цивилизованных странах». «Шахтер» упрекнул фанатов «Динамо» в расизме
ProstoProSportвчера в 16:59
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:13, Ашберн
Политика
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:59
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону
Президент Владимир Путин заявил, что общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии.
Взгляд.ру 03:43
Политика
В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине
24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
Известия вчера в 11:39
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Футбол
Сборная Германии показала форму на Евро-2020
Сборная Германии показала форму, в которой будет выступать на Евро-2020.Напомним, что недавно сборная России представила форму на Евро-2020.
Soccer.ru 04:55
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском вчера в 09:12
Экономика
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Ведомости 08 ноября в 08:41
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Происшествия
В Саратове мать нашла 5-летнего сына мертвым
По предварительным данным СУ СКР, 10 ноября около 5 утра 31-летняя женщина, находившаяся в доме на улице Гвардейской, обнаружила своего сына в кроватке без признаков жизни.
Регион 64 03:17
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Общество
Глушаков подал в суд на бывшую супругу
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену Дарью, сообщает телеграм-канал Mash.
Sport24.ru 04:41
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.
Lenta.ru 03:07
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09 ноября в 09:57
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27
Происшествия
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено
Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.
ТАСС 05:00
Армия и оружие
В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК
Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:49
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.
Astera 08 ноября в 09:19
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Общество
В Минздраве ответили на попадание России в топ-10 пьющих стран
Замглавы Минздрава Олег Салагай прокомментировал данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым Россия входит в десятку стран – лидеров по потреблению алкоголя на душу населения.
Известия 05:03
Общество
Минфин предложил отменить две статьи УК о валютных нарушениях
Ведомство подготовило поправки к Уголовному кодексу, предполагающие отмену двух статей, которые предусматривают наказание за нарушения в валютной сфере.
Суть событий 01:22
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии
МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.
Газета.Ru 05:05
Политика
Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США
Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.
Интерфакс 04:15
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.
Интерфакс - Россия 04:49
Футбол
Молодёжная сборная России тренируется в полном составе
Молодёжная сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2021 года с Латвией и Сербией.
Чемпионат 04:47
Футбол
«Бавария» уволила Ковача из-за требований игроков
Президент «Баварии» Ули Хенесс раскрыл обстоятельства ухода Нико Ковача с поста главного тренера.
Матч ТВ 03:38
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35