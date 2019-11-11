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Газета.RuГазета.Ru«Шахтер» осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков

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Донецкий "Шахтер" осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков киевского "Динамо" во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает официальный портал "горняков".
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Заявление «Шахтера» о расистском скандале в матче с киевским «Динамо»

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