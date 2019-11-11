Футбол
Газета.Ru«Шахтер» осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков
Донецкий "Шахтер" осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков киевского "Динамо" во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает официальный портал "горняков".
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«Такое недопустимо в цивилизованных странах». «Шахтер» упрекнул фанатов «Динамо» в расизме
ProstoProSportвчера в 16:59
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Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
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Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
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При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.
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Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
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Сегодня наш интернет-журнал расскажут о полезных технических новинках.
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Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12 в том числе в версии в калибре стандарта НАТО.
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В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
Общество
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Экономика
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
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"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
Происшествия
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Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
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В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
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