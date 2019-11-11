Футбол
Газета.Ru«Шахтер» осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков
Донецкий "Шахтер" осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков киевского "Динамо" во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает официальный портал "горняков".
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«Такое недопустимо в цивилизованных странах». «Шахтер» упрекнул фанатов «Динамо» в расизме
ProstoProSportвчера в 16:59
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Политика
Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером
Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Политика
Путин потребовал следить за ситуацией с амнистией капиталов
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства следить за ситуацией по амнистии капиталов.
Политика
Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии
Кризисная ситуация в стране вызвана отставкой президента Эво Маралеса Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев прокомментировал политическую ситуацию в Боливии.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
Футбол
Неймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
Политика
НАТО заявляет, что завоюет Калининград за два дня
Политика
Путин: заболеваемость гриппом сократилась более чем в 13 раз за 13 лет
Заболеваемость гриппом в РФ сократилась более чем в 13 раз за последние 13 лет, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования
В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
Авто
Салон корейского конкурента BMW X5 сфотографировали без камуфляжа
Корейские папарацци запечатлели переднюю панель вседорожника без маскировки: на снимке виден руль, массивный центральный тоннель и выдвижной экран мультимедийного комплекса.
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Экономика
«Bitcoin опередит золото». Когда монета будет стоить $500 000
По моим прогнозам, криптовалюта опередит драгоценный металл в течение 9 лет, а цена BTC превысит $500 000.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Фигурное катание
Чем завершился этап Гран-при в Китае
Любовь китайских болельщиков и новый образ Туктамышевой В китайском Чунцине завершился четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию.
Политика
Депутат бундестага признал Крым российским
Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" (AfD) Антон Фризен.
Происшествия
Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке
Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Транспорт
Более 12 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно
Политика
Украинский националист Мазур заявил, что не воевал в Чечне
Задержанный 9 ноября в Польше по российскому запросу украинский националист Игорь Мазур сообщил, что он не воевал на территории Чечни.
Происшествия
В Перми суд отправил в психбольницу женщину, уморившую дочь голодом
"Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел материалы и вынес постановление о признании женщины невменяемой и применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической больнице", - сказал агентству представитель пресс-службы суда.
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Общество
Россия оказалась в десятке самых пьющих стран
Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
Американская компания Air запустила продажу водки, которая производится с помощью электричества из воды и воздуха.