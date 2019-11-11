Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Шахтер» осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков

5 фото
Донецкий "Шахтер" осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков киевского "Динамо" во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает официальный портал "горняков".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Заявление «Шахтера» о расистском скандале в матче с киевским «Динамо»

Спорт-Экспрессвчера в 13:05

«Шахтер» осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков

Газета.Ruвчера в 19:36

«Такое недопустимо в цивилизованных странах». «Шахтер» упрекнул фанатов «Динамо» в расизме

ProstoProSportвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Политика

Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию

Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером

Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
Новые автомобили 09 ноября в 22:17
Происшествия

Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Происшествия

В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы

В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Политика

Путин потребовал следить за ситуацией с амнистией капиталов

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства следить за ситуацией по амнистии капиталов.
REGNUM 03:24
Политика

Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии

Кризисная ситуация в стране вызвана отставкой президента Эво Маралеса Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев прокомментировал политическую ситуацию в Боливии.
SM News 02:51
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Футбол

Неймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»

РИА Новости 03:01
Экономика

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Политика

НАТО заявляет, что завоюет Калининград за два дня

Кривое-зеркало.ру вчера в 15:43
Политика

Путин: заболеваемость гриппом сократилась более чем в 13 раз за 13 лет

Заболеваемость гриппом в РФ сократилась более чем в 13 раз за последние 13 лет, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 03:31
Общество

Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования

В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
РБК 01:04
Авто

Салон корейского конкурента BMW X5 сфотографировали без камуфляжа

Корейские папарацци запечатлели переднюю панель вседорожника без маскировки: на снимке виден руль, массивный центральный тоннель и выдвижной экран мультимедийного комплекса.
Motor 09 ноября в 15:59
Шоу-бизнес

Сын Марии Шукшиной тайно женился

Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru вчера в 06:10
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Экономика

«Bitcoin опередит золото». Когда монета будет стоить $500 000

По моим прогнозам, криптовалюта опередит драгоценный металл в течение 9 лет, а цена BTC превысит $500 000.
РБК 02:14
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Фигурное катание

Чем завершился этап Гран-при в Китае

Любовь китайских болельщиков и новый образ Туктамышевой В китайском Чунцине завершился четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию.
RT на русском вчера в 10:56
Политика

Депутат бундестага признал Крым российским

Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" (AfD) Антон Фризен.
Газета.Ru 03:31
Происшествия

Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке

Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.
РБК 03:13
Шоу-бизнес

Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру вчера в 05:25
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату

Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 20:00
Транспорт

Более 12 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно

RT на русском 02:57
Политика

Украинский националист Мазур заявил, что не воевал в Чечне

Задержанный 9 ноября в Польше по российскому запросу украинский националист Игорь Мазур сообщил, что он не воевал на территории Чечни.
RuNews24.ru 02:38
Происшествия

В Перми суд отправил в психбольницу женщину, уморившую дочь голодом

"Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел материалы и вынес постановление о признании женщины невменяемой и применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической больнице", - сказал агентству представитель пресс-службы суда.
РИА Новости 02:18
Наука

Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах

Ugpressa.ru 09 ноября в 00:04
Общество

Россия оказалась в десятке самых пьющих стран

Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
РИА Новости вчера в 20:34
Технологии

В США начали продавать водку из воздуха и воды

Американская компания Air запустила продажу водки, которая производится с помощью электричества из воды и воздуха.
Клопс 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат УкраиныБольше новостей по теме
Главное