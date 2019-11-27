Донецкий «Шахтер» смог отобрать очки у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Поединок пятого тура группового этапа состоялся в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершился результативной мировой со счетом 1:1. "Манчестер Сити" открыл счет в матче на 56-й минуте после точного удара Илкая Гюндогана.

«Шахтер» отобрал очки у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Общество Путин простился с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург, чтобы проститься с бывшим ректором Санкт-Петербургского государственного университета, деканом филологического факультета Людмилой Вербицкой, передает корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Спорт Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.

Шоу-бизнес Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.

Армия и оружие Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.

Экономика Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.

Гаджеты Стали известны самые популярные смартфоны в России Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Футбол Жоао Фелиш стал обладателем премии Golden Boy-2019 Напомним, что ранее Жоао Фелиш выступал за португальскую «Бенфику», и только этим летом за рекордные для этого летнего трансферного окна 126 миллионов евро перешел в мадридский «Атлетико».

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Авто Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.