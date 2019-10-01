Футболисты донецкого "Шахтера" одержали победу над итальянской "Аталантой" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы C, прошедшая во вторник в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкого клуба. В составе "Аталанты" отличился Дуван Сапата (28-я минута).

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