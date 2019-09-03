Футбол
Sport24.ru«Шахтер» приобрел капитана сборной Бразилии U-20 Витао
Витао выступает на позиции центрального защитника, но может сыграть и в опорной зоне. До перехода в «Шахтер» Витао выступал за молодежный состав «Палмейраса». Он также является капитаном сборной Бразилии U-20.
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«Шахтёр» объявил о подписании контракта с капитаном молодёжной сборной Бразилии
Евро-футбол.рувчера в 17:51
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Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
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RT на русском вчера в 14:40
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Известия вчера в 17:23
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Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
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Слово и Дело 01 сентября в 13:39
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Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
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В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
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По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
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На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
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Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Происшествия
Спасший пассажиров A321 в Подмосковье пилот вернется в небо 4 сентября
Гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов сообщил, что пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который удачно совершил аварийную посадку воздушного судна в кукурузном поле в Подмосковье, возвращается на работу.
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РАН обвинила Минздрав в сокрытии данных лекарственных экспертиз
Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований искала информацию на сайте Минздрава, чтобы узнать, на основании каких ислледований некоторые сомнительные по эффективности лекарства, попали на российский рынок, сообщил глава комиссии академик Виктор Васильев.
Коммерсантъ 07:23
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В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка
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Евразия Daily вчера в 07:58
Технологии
Veon будет покупать активы и технологии вне телекома
Телекоммуникационный холдинг Veon (материнская компания российского «Вымпелкома», владеет брендом «Билайн») обновил стратегию и планирует в ближайшие годы сосредоточиться на покупке активов и разработке технологий вне телекоммуникационной отрасли, говорится на сайте компании.
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В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Экономика
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Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
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GM объявил спецпредложения на покупку автомобилей Cadillac и Chevrolet
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Диетологи назвали продукты, которые можно есть даже ночью
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Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты
Поэт, композитор и певец Игорь Николаев, написавший слова к песне «Третье сентября», которую исполняет Михаил Шуфутинский, объяснил значение даты в этой композиции.
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Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене
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Газета.Ru 07:46