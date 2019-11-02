Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде крупно обыграли "Карпаты" в матче 13-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая во Львове, завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Андрей Борячук (на 10-й минуте), Виктор Коваленко (58) и Тете (65).

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