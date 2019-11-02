Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Шахтер» разгромил «Карпаты» в матче чемпионата Украины

Карпаты — Шахтер
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Украина»
Карпаты
Вратарь
77
Роман Подковка
  
Защитник
24
Владислав Дубинчак
  
34
Тим Халль
  
66
Марвин Мартинс
  
Полузащитник
7Дмитрий Клец
4Фране Войкович
 
 
 
 
29
Егор Назарина
  
79
Сергей Вакуленко
  
Нападающий
64Олег Веремиенко
13Ярослав Деда
 
 
 
 
10Кристиан Понде
17Александр Бойчук
 
 
 
 
20
Франсиско Ди Франко
  
99
Жоао Диого
  
Шахтер
Вратарь
1
Алексей Шевченко
  
Защитник
5
Давит Хочолава
  
77
Валерий Бондарь
  
Полузащитник
8
Маркос Антонио
  
9
Дентиньо
  
6Тарас Степаненко
20Виктор Коваленко
 
 
 
 
19Манор Соломон
50Сергей Болбат
 
 
 
 
98
Додо
  
Нападающий
14
Тете
  
28
Маркиньос Сиприано
  
23Андрей Борячук
45Даниил Сикан
 
 
 
 
1 фото
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде крупно обыграли "Карпаты" в матче 13-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая во Львове, завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Андрей Борячук (на 10-й минуте), Виктор Коваленко (58) и Тете (65).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Карпаты Львов - Шахтер Донецк: прогноз Александра Лазарева 2 ноября 2019

Ставка TV02:55

«Шахтер» разгромил «Карпаты» в матче чемпионата Украины

РИА Новости10:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Происшествия

В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии

Коммерсантъ 12:45
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж

Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Общество

Мать девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян

Кэрол Феннер поблагодарила жителей России за помощь и слова поддержки в адрес ее дочки Луны, которую краснодарские врачи лечат от так называемой "маски Бэтмена" - крупного родимого пятна, которое заняло почти все лицо ребенка.
Российская газета 14:41
Футбол

«Интер» победил «Болонью» и сместил «Ювентус» с первого места

У хозяев отличился Роберто Сориано. Таким образом, Интер сместил Ювентус с первой позиции, набрав 28 очков.
Советский спорт 15:02
Футбол

Футболисты ЦСКА в меньшинстве удержали ничью в матче с «Зенитом»

Известия 15:01
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника

В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru 09:01
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Гаджеты

Samsung начала производство недорого бестселлера Galaxy A51

Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.
Astera вчера в 11:08
Политика

В ООН раскритиковали решение США о понижении лимита приема беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность решением США о снижении в 2020 финансовом году (начался 1 октября) лимита приема беженцев до 18 тыс. человек.
ТАСС 11:05
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Эксперты заявили, что нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты утверждают, что отвечать словом "да" на прямой вопрос незнакомца опасно, потому что таким образом злоумышленники собирают цифровые отпечатки голоса: биометрию.
Газета.Ru 11:36
Футбол

«Барселона» уступила в гостях «Леванте»

Советский спорт 13:21
Киберспорт

В World of Warcraft: Shadowlands появятся новые модели лиц персонажей

Пользователи, которые играют за старые расы, смогут выбрать новый цвет кожи, разрез глаз или форму лица своим персонажам.
CyberSport.ru 09:20
Здоровье

Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Газета.Ru 13:37
Происшествия

Число жертв взрыва на севере Сирии возросло до 13

Число жертв взрыва в городе Телль-Абъяд, который в настоящий момент находится под контролем турецкой армии и бойцов так называемой Сирийской свободной армии (ССА), возросло до 13 человек.
ТАСС 10:36
Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 13:46
Общество

Украину накроет мощное землетрясение: карта опасных регионов

Российский Диалог 14:49
Игры

В сеть выложили 2 часа геймплея Diablo 4

Bethub.org 12:59
Происшествия

В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе

Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Фигурное катание

В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при

Видео короткой программы российской спортсменки Алины Загитовой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле размещено в Сети, информирует Sport24.
Национальная служба новостей 05:16
Игры

Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены

Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 07:22
Автоспорт

Льюис Хэмилтон возглавил вторую тренировку Гран При США

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон завершил вторую часть свободных заездов Гран При США с лучшим временем дня – 1.33,232.
Autosport.com.ru вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Культура

Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»

Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".
Российская газета вчера в 09:27
Происшествия

В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Здоровье

Ученые рассказали об опасности женского храпа

iReactor 14:48
Авто

Составлен топ-10 внедорожников с наибольшим клиренсом в России

Автоновости дня 02:26
Армия и оружие

В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карпаты
Горная система в Восточной Европе на территории Чехии, Словакии, Украины, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии и частично Австрии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шахтёр
Украинский футбольный клуб
Украинский футбольный клуб из города Донецк, выступающий в украинской премьер-лиге. Обладатель Кубка УЕФА, двенадцатикратный чемпион Украины, тринадцатикратный обладатель Кубка Украины, восьмикратный обладатель Суперкубка Украины, четырёхкратный обладатель Кубка СССР. Действующий чемпион Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное