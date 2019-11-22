Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины

Шахтер — Львов
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Металлист»
Шахтер
Расстановка 4‑3‑3
30
Пятов
  
50
Болбат
  
4
Кривцов
  
22
Матвиенко
  
31
Исмаили
  
9
Дентиньо
  
27
Майкон
  
21
Патрик
  
14
Тете
  
20
Коваленко
  
10
Мораес
  
31
Бандура
  
33
Борзенко
  
21
Гончар
  
22
Братков
  
5
Приймак
  
74
Фернандо
  
96
Сабино
  
10
Виейра
  
77
Пахтманн
  
9
Татарков
  
93
Богунов
  
Львов
Расстановка 4‑3‑3
1 фото
Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу. Главным героем встречи стал Жуниор Мораес, оформивший хет-трик, включая гол с пенальти. Также в составе чемпионов страны отличился поставивший в матче точку Алан Патрик.
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«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины

ProstoProSport13:59

Чемпионат Украины. Шахтер – Львов. Прогноз на матч от БК Париматч

Букмекеры.рф01:07
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