Футбол
ProstoProSport«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины
Шахтер
Расстановка 4‑3‑3
30
Пятов
50
Болбат
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
9
Дентиньо
27
Майкон
21
Патрик
14
Тете
20
Коваленко
10
Мораес
31
Бандура
33
Борзенко
21
Гончар
22
Братков
5
Приймак
74
Фернандо
96
Сабино
10
Виейра
77
Пахтманн
9
Татарков
93
Богунов
Львов
Расстановка 4‑3‑3
Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу. Главным героем встречи стал Жуниор Мораес, оформивший хет-трик, включая гол с пенальти. Также в составе чемпионов страны отличился поставивший в матче точку Алан Патрик.
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