Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче на 13-й минуте открыли гости — отличился бразильский хавбек Алан Патрик. На 25-й минуте форвард хозяев Бруно Петкович сравнял счет.

«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»

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