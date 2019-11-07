Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»

Динамо (Загреб) — Шахтер
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Максимир»
13′
Алан Патрик
Бруно Петкович
25′
Эмир Дилавер
34′
Никола Моро
41′
Петар Стоянович
Лука Иванушец
72′
73′
Марлос
Никола Моро
74′
Мислав Оршич
Марко Джира
77′
79′
Марлос
Лука Иванушец
83′
84′
Алан Патрик
Тете
86′
Николай Матвиенко
Дентиньо
Ариан Адеми
89′
90′+1′
Тарас Степаненко
Маркос Антонио
Бруно Петкович
Дамиан Кондзер
90′+1′
90′+3′
Жуниор Мораес
Ариан Адеми
90′+4′
Кевин Теофиль-Катрин
90′+7′
90′+8′
Тете
Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче на 13-й минуте открыли гости — отличился бразильский хавбек Алан Патрик. На 25-й минуте форвард хозяев Бруно Петкович сравнял счет.
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