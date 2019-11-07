Лига чемпионов
LiveSport.ru«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Максимир»
|13′
Алан Патрик
Бруно Петкович
|25′
Эмир Дилавер
|34′
Никола Моро
|41′
Петар Стоянович
Лука Иванушец
|72′
|73′
Марлос
Никола Моро
|74′
Мислав Оршич
Марко Джира
|77′
|79′
Марлос
Лука Иванушец
|83′
|84′
Алан Патрик
Тете
|86′
Николай Матвиенко
Дентиньо
Ариан Адеми
|89′
|90′+1′
Тарас Степаненко
Маркос Антонио
Бруно Петкович
Дамиан Кондзер
|90′+1′
|90′+3′
Жуниор Мораес
Ариан Адеми
|90′+4′
Кевин Теофиль-Катрин
|90′+7′
|90′+8′
Тете
|41%
|Владение мячом
|59%
|78%
|Процент точных передач
|87%
|3
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|8
|5
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|2
|6
|Отборы
|15
|15
|Фолы
|11
|5
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|1
Динамо (Загреб)
Расстановка 3‑5‑2
40
Ливакович
28
Теофиль-Катрин
66
Дилавер
55
Перич
17
Иванушец
7
Ольмо
27
Моро
5
Адеми
22
Леовац
92
Кондзер
36
Джира
30
Пятов
98
Додо
4
Кривцов
9
Дентиньо
31
Исмаили
11
Марлос
14
Тете
20
Коваленко
8
Антонио
7
Тайсон
10
Мораес
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче на 13-й минуте открыли гости — отличился бразильский хавбек Алан Патрик. На 25-й минуте форвард хозяев Бруно Петкович сравнял счет.
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