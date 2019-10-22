Лига чемпионов

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Шахтер» сыграл с «Динамо» вничью

Шахтер — Динамо (Загреб)
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Металлист»
7′
Петар Стоянович
Евгений Коноплянка
16′
23′
Дино Перич
25′
Даниэль Ольмо
Алан Патрик
40′
Андрей Пятов
58′
Сергей Болбат
59′
60′
Мислав Оршич
62′
Марио Гавранович
Бруно Петкович
63′
Эмир Дилавер
64′
Ариан Адеми
Сергей Болбат
Додо
66′
Евгений Коноплянка
Манор Соломон
66′
68′
Ариан Адеми
Амер Гояк
Додо
75′
Марлос
Виктор Коваленко
84′
90′
Мислав Оршич
Лука Иванушец
Встреча донецкого «Шахтера» и загребского «Динамо» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов завершилась со счетом 2:2 Матч проходил во вторник, 22 октября, на стадионе в Донецке.
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