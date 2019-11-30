Футбол
РИА Новости«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины
Мариуполь
Расстановка 4‑5‑1
1
Гальчук
8
Полегенько
5
Дава
13
Яворский
4
Чоботенко
19
Тищенко
34
Петерман
9
Мишнев
17
Горбунов
70
Vladyslav
36
Romaniuk
30
Пятов
50
Болбат
77
Бондарь
5
Хочолава
31
Исмаили
6
Степаненко
27
Майкон
7
Тайсон
19
Соломон
23
Борячук
15
Коноплянка
Шахтер
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Мариуполе, завершилась со счетом 1:1. В составе "Шахтера" отличился Тайсон (15-я минута, с пенальти), у хозяев гол забил Илья Путря (49-я).
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