Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины

Мариуполь — Шахтер
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Ильичевец»
Мариуполь
Расстановка 4‑5‑1
1
Гальчук
  
8
Полегенько
  
5
Дава
  
13
Яворский
  
4
Чоботенко
  
19
Тищенко
  
34
Петерман
  
9
Мишнев
  
17
Горбунов
  
70
Vladyslav
  
36
Romaniuk
  
30
Пятов
  
50
Болбат
  
77
Бондарь
  
5
Хочолава
  
31
Исмаили
  
6
Степаненко
  
27
Майкон
  
7
Тайсон
  
19
Соломон
  
23
Борячук
  
15
Коноплянка
  
Шахтер
Расстановка 4‑3‑3
2 фото
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Мариуполе, завершилась со счетом 1:1. В составе "Шахтера" отличился Тайсон (15-я минута, с пенальти), у хозяев гол забил Илья Путря (49-я).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Мариуполь» — «Шахтер» Донецк: дерби Донбасса

Все про Спорт рувчера в 13:47

«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины

РИА Новости09:28

«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины

Спорт день за днем09:47

Мариуполь-Шахтёр Донецк 01.12.2019 прогноз П2

Sport-placeвчера в 17:04

Мариуполь - Шахтер: прогноз Василия Шабалина 1 декабря 2019

Ставка TV06:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Российская газета 10:08
Авто

В рамках премии «Автомобиль года» названы лучшие авто России

Мойка78 29 ноября в 21:46
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва 04:27
Авто

Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобиля в России станет использование зимней резины.
Автоновости дня 29 ноября в 16:51
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости 05:47
Наука

Ученые узнали, какие продукты вызывают рак простаты

Росбалт вчера в 09:20
Авто

Гибрид Volvo XC60 поманил россиян бесплатным электричеством

Предложено две комплектации бензоэлектрического XC60: Inscription за 5 379 000 рублей и R-Design за 5 499 000 рублей.
Драйв 29 ноября в 01:52
Космос

Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути

ГЛАС.RU вчера в 12:34
Хоккей

«Барыс» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 08:47
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Lenta.ru 02:15
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Космос

«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик

Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, K. Larson et al.; CC BY 4.0 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом "Хаббл".
Популярная механика 07:05
Армия и оружие

В США оценили уникальный советский супер-танк для ядерной войны

Американские СМИ заинтересовались разработанным в СССР в конце 1950-х годов танком, предназначенным для ведения боевых действий во время ядерной войны.
Российская газета 06:50
Шоу-бизнес

Рудковская устроила показ мод с участием детей знаменитостей

В мероприятии приняли участие дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория, сын Рудковской и Евгения Плющенко — Александр, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Надежда, сын Аршавина — Арсений и другие.
Культуромания вчера в 08:57
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

Бой прошел в Москве на «ВТБ Арене». 38-летний Емельяненко попал левым хуком и отправил в нокаут Кокляева в первом раунде.
Спорт-Экспресс 29 ноября в 16:59
Футбол

«Зенит» назвал свой стартовый состав на матч со «Спартаком»

Невские Новости 09:56
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru вчера в 08:19
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Известия 06:22
Игры

Авторы серии Command and Conquer анонсировали боевик Earthbreakers

Сражения в Earthbreakers разворачиваются вокруг нового источника энергии, вилотита.
Игромания.ру вчера в 07:39
Политика

Комитет Конгресса США рассмотрит доклад в рамках импичмента Трампа

Комитет Палаты представителей США по разведке во вторник, 3 декабря, проведет голосование по докладу по результатам расследования в рамках процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ 03:40
Экономика

Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
Lenta.ru 08:47
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Рамблер вчера в 11:20
Биатлон

Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 10:49
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Известия 07:34
Экономика

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
РБК 10:57
Автоспорт

Леклеру грозит дисквалификация по итогам этапа в Абу-Даби

Заключительная гонка сезона Формулы-1 ещё не стартовала, а пилот «Феррари» Шарль Леклер уже рискует быть исключённым из её итогового протокола.
Чемпионат 07:53
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мариуполь
Город в Украине
Город Донецкой области на юго-востоке Украины, крупнейший город на берегу Азовского моря в устье рек Кальмиус и Кальчик. Центр Мариупольской агломерации. Численность наличного населения города на 1 января 2016 года составляет 449 498 человека; в рамках горсовета - 470 968 человек. С середины 2014 - место пребывания Донецкого областного совета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное