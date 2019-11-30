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РИА НовостиРИА Новости«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины

Мариуполь — Шахтер
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Ильичевец»
Мариуполь
Расстановка 4‑5‑1
1
Гальчук
  
8
Полегенько
  
5
Дава
  
13
Яворский
  
4
Чоботенко
  
19
Тищенко
  
34
Петерман
  
9
Мишнев
  
17
Горбунов
  
70
Vladyslav
  
36
Romaniuk
  
30
Пятов
  
50
Болбат
  
77
Бондарь
  
5
Хочолава
  
31
Исмаили
  
6
Степаненко
  
27
Майкон
  
7
Тайсон
  
19
Соломон
  
23
Борячук
  
15
Коноплянка
  
Шахтер
Расстановка 4‑3‑3
2 фото
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Мариуполе, завершилась со счетом 1:1. В составе "Шахтера" отличился Тайсон (15-я минута, с пенальти), у хозяев гол забил Илья Путря (49-я).
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