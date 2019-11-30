Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Мариуполе, завершилась со счетом 1:1. В составе "Шахтера" отличился Тайсон (15-я минута, с пенальти), у хозяев гол забил Илья Путря (49-я).

«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины

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