Футбол
РИА Новости«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины
Мариуполь
Расстановка 4‑5‑1
1
Гальчук
8
Полегенько
5
Дава
13
Яворский
4
Чоботенко
19
Тищенко
34
Петерман
9
Мишнев
17
Горбунов
70
Vladyslav
36
Romaniuk
30
Пятов
50
Болбат
77
Бондарь
5
Хочолава
31
Исмаили
6
Степаненко
27
Майкон
7
Тайсон
19
Соломон
23
Борячук
15
Коноплянка
Шахтер
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Мариуполе, завершилась со счетом 1:1. В составе "Шахтера" отличился Тайсон (15-я минута, с пенальти), у хозяев гол забил Илья Путря (49-я).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения членам НАТО
Соединённые Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Рак легких можно распознать по рукам, выяснили специалисты из Британии. Так, в 30% случаев у онкобольных отмечается искривление пальцев рук.
Футбол
Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.
Авто
В рамках премии «Автомобиль года» названы лучшие авто России
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку после операции
Поклонники «няни Вики» надеются, что эта информация правдива и звезда действительно идет на поправку.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Происшествия
В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена
Мальтийский бизнесмен Йорген Фенек обвиняется в причастности к убийству известной журналистки Дафне Каруаны Галиции.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Происшествия
В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек
Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Политика
Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.
Политика
Посольство России прокомментировало реакцию США на закон об иноагентах
Ранее iReactor сообщал, что российские пользователи Сети активно комментируют реакцию Госдепа США на закон об иностранных агентах.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
Единой позиции по поводу России у европейских стран нет, заявил новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Футбол
«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»
«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
Политика
Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Футбол
Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Сассуоло»
Ничью для туринцев спас точный пенальти в исполнении Криштиану Роналду на 68-й минуте — 2:2. «Ювентус» по-прежнему не проигрывает в текущем сезоне, но уже в этом туре с первого места его может сместить «Интер», который играет со СПАЛом.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзу ЧМ, одолев Японию
На чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае, сборная России в матче за третье место одержала победу над командой Японии со счётом 5:4. Счёт в матче открыли японские футболисты.
Кино
Компания HBO выкупила права на «кровавый» сериал «Ферма Белого Дома»
Хоккей
Эмиль Гарипов стал игроком «Авангарда»
Ранее 28-летний вратарь выступал за «Ак Барс». В «Авангарде» Гарипов будет выступать под 43 номером.
Происшествия