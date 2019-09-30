Донецкий «Шахтер» в гостях обыграл итальянскую «Атланту» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В группе С во втором туре группового этапа встречались команды, потерпевшие поражения первом туре.

«Шахтер» в гостях обыграл «Аталанту» в матче Лиги чемпионов

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