Лига чемпионов
МК-Спорт«Шахтер» в гостях обыграл «Аталанту» в матче Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» в гостях обыграл итальянскую «Атланту» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В группе С во втором туре группового этапа встречались команды, потерпевшие поражения первом туре.
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Аталанта – Шахтер Донецк. Экспертная оценка и прогноз на матч Лиги Чемпионов
Букмекеры.рфвчера в 03:04
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Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заявил, что отказывается слушать речь шведской активистки Греты Тунберг, которую пригласили выступить перед российской молодёжью и парламентариями.
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Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры
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