Лига чемпионов
LiveSport.ru«Шахтер» вырвал победу у «Аталанты»
«Аталанта» потерпела поражение от «Шахтера» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы C, которая прошла на "Сан-Сиро", завершилась со счетом 1:2. Уже на 16-й минуте итальянцы получили право на пробитие пенальти.
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