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Lenta.ru
Lenta.ru

Шахты «Беларуськалия» перестали выдавать руду

Все шахты «Беларуськалия» в Солигорске перестали выдавать руду. Сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку, сообщает Tut.by. Рабочие говорят, что уже собрано около тысячи подписей.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Шахты Беларуськалия прекратили работу

РБК09:43
Lenta.ru

Шахты «Беларуськалия» перестали выдавать руду

Lenta.ru09:03
Интерфакс

Остановились все шахты «Беларуськалия»

Интерфакс08:26
Вести.Ru

Шахтеры полностью остановили работу «Беларуськалия»

Вести.Ru08:43
Известия

Шахты «Беларуськалия» перестали выдавать руду

Известия08:42
Фонтанка.Ру

Шахты Беларуськалия перестали выдавать руду, рабочие на забастовке. В компании надеются на понимание партнеров

Фонтанка.Ру08:28
Телеканал 360°

Рудники «Беларуськалия» частично прекратили работу — профсоюз

Телеканал 360°08:53
КП - Беларусь

На «Беларуськалии» забастовка, работники остановили выдачу руды. Туда приехали премьер-министр и губернатор

КП - Беларусь08:30

В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в коллективе Мариинского театра в Санкт-Петербурге составляет около тридцати человек, из них трое госпитализированы в инфекционные стационары.
В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом
ТАСС09:54
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Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новостивчера в 12:41
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новости05:39
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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