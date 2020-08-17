Шахты «Беларуськалия» перестали выдавать руду

Все шахты «Беларуськалия» в Солигорске перестали выдавать руду. Сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку, сообщает Tut.by. Рабочие говорят, что уже собрано около тысячи подписей.