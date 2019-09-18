Лига чемпионов
ЧемпионатШахтер — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
|35%
|Владение мячом
|65%
|–
|Процент точных передач
|–
|–
|Удары в сторону ворот
|1
|–
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|–
|–
|Угловые
|–
|–
|Отборы
|–
|2
|Фолы
|–
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
50
Болбат
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
11
Марлос
21
Патрик
7
Тайсон
6
Степаненко
19
Соломон
10
Мораес
31
Сантана
2
Уокер
16
Эрнандес
30
Отаменди
11
Зинченко
26
Марез
8
Гюндоган
17
де Брюйне
25
Фернандиньо
7
Стерлинг
9
Жезус
Манчестер Сити
Расстановка 4‑5‑1
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-9900KS обнажил прирост в базовой частоте и TDP
При взгляде на значение TDP становится понятно, что именно этот прирост позволил поднять базовую частоту процессора.
3DNews 14:20
Общество
Россияне высказались за ограничение притока трудовых мигрантов
В июле 2017 года за ограничение притока трудовых мигрантов выступали 58% россиян, в прошлом году их количество выросло до 67%.
Рифей-Пермь 03:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Происшествия
В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину
В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в московском метро
«Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится в сообщении.
RT на русском 12:58
Кино
Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности.
Телепрограмма 07:35
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Технологии
Пользователей Avito атаковал опасный троян для устройств на Android
Напомним, в августе в популярном приложении для Android CamScanner обнаружили опасный троян.
МИР 24 09:45
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru 10:50
Игры
Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas
Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 05:05
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия 09:57
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Политика
МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада
Пристайко подчеркнул, что о смягчении санкций говорит восстановление полномочий делегации России в ПАСЕ, а также желание стран G7 вернуться к формату "большой восьмерки".
Народные новости вчера в 20:39
Армия и оружие
Новейший комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили на учениях в ЗВО
Военное обозрение вчера в 02:28
Общество
Адвокат Анатолий Кучерена присоединяется к защите Павла Устинова
Адвокат Анатолий Кучерена присоединяется к защите Павла Устинова, осужденного на три с половиной года по обвинению в применении насилия по отношению к сотруднику Росгвардии.
Эхо Москвы 12:01
Фигурное катание
Дина Аверина стала победительницей ЧМ в упражнениях с мячом
Российская гимнастка Дина Аверина стала победительницей чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
Газета.Ru вчера в 13:00
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 13:23
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело 15 сентября в 08:36
Здоровье
Онколог рассказал о масштабах «болезни Заворотнюк» в России
В последние годы глиобластому (злокачественную опухоль головного мозга) выявили у нескольких российских звезд: Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова, а теперь и у Анастасии Заворотнюк.
Московский Комсомолец 12:35
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Происшествия
На серой ветке московского метро восстановили движение поездов
Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.
РИА Новости 11:21
Политика
Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита
Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Происшествия
В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов
Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета 05:54
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31