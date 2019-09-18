Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатШахтер — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)

Шахтер — Манчестер Сити
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
35%Владение мячом65%
Процент точных передач
Удары в сторону ворот1
Удары в створ ворот
Сейвы вратарём
Офсайды
Угловые
Отборы
2Фолы
Желтые карточки
Красные карточки
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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