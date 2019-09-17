Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессХарьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»

Шахтер — Манчестер Сити
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Металлист»
24′
Рияд Марез
29′
Родриго Эрнандес
38′
Илкай Гюндоган
Манор Соломон
Евгений Коноплянка
46′
Алан Патрик
Маркос Антонио
74′
76′
Габриэл Жезус
Жуниор Мораес
Дентиньо
77′
77′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
81′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
83′
Родриго Эрнандес
Бенжамен Менди
В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
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