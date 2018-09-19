Лига чемпионов
REGNUM«Шахтёр» на выезде обыграл «Аталанту» в ЛЧ
«Шахтёр» одержал победу на выезде над итальянской «Аталантой» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1. На 28-й минуте нападающий «Аталанты» Дуван Сапата открыл счёт.
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Лига чемпионов. «Шахтер» на 95 минуте добился победы над «Аталантой» в Милане
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