Лига чемпионов

REGNUMREGNUM«Шахтёр» на выезде обыграл «Аталанту» в ЛЧ

«Шахтёр» одержал победу на выезде над итальянской «Аталантой» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1. На 28-й минуте нападающий «Аталанты» Дуван Сапата открыл счёт.
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«Шахтер» в добавленное время вырвал победу над «Аталантой»

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ProstoProSportвчера в 14:50
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