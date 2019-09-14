Футбол
Чемпионат«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая по ходу матча 0:2
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
50
Болбат
22
Матвиенко
4
Кривцов
31
Исмаили
15
Коноплянка
6
Степаненко
11
Марлос
20
Коваленко
19
Соломон
10
Мораес
30
Шевченко
18
Тымчук
20
Абу Ханна
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
21
Иванисеня
77
Чайковский
17
Леднев
11
Будковский
31
Русин
Заря
Расстановка 4‑3‑1‑2
В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист». Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Владлен Юрченко, которому ассистировал Владислав Кочергин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк
Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 08:51
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Шоу-бизнес
Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Политика
Трамп и Нетаньяху обсудили соглашение о взаимной обороне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопрос заключения договора о взаимной обороне между странами.
РБК 13:25
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС 12:50
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 09:33
Киберспорт
Zeus: «Надеюсь, что у парней без меня будет всё нормально»
Надеюсь, что у парней без меня будет всё нормально, потому что то, как мы играем сейчас — это полная лажа.
CyberSport.ru 11:40
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Шоу-бизнес
Кира Найтли родила второго ребенка
Кира Найтли и Джеймс Райтон стали родителями во второй раз, пишет storinka.com.ua. Звездная пара не стала объявлять об этом журналистам.
Srnsk 10:27
Футбол
Капитан «Спартака» назвал виновного в поражении «Уралу»
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал поражение команды от екатеринбургского "Урала" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
Кино
Создатели «Мстителей» прокомментировали уход Человека-Паука из Marvel
Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Джозеф и Энтони Руссо прокомментировали уход Человека-паука из киновселенной Marvel после скандала с Sony, сообщает Toronto Sun.
РИА Новости 13:56
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Общество
В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
Интернет
«ВКонтакте» запустил сервис для знакомств
TelecomDaily 12 сентября в 09:53
Футбол
Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи»
Московский "Локомотив" одержал гостевую победу над "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 14:06
Армия и оружие
Штаб ВСУ сообщил о гибели своего боевика в Донбассе
ИА Новороссия 04:33
Здоровье
Врачи-сомнологи рассказали, как победить бессонницу
Для профилактики бессонницы рекомендуется не переедать на ночь и делать расслабляющую гимнастику, а вот считать в уме овец не стоит.
Клопс 12 сентября в 05:33
Политика
МИД РФ посоветовал сестре Уилана пообщаться с женой Бута
В российском внешнеполитическом ведомстве посоветовали сестре Уилана для обмена опытом о незаконном задержании пообщаться с женой находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.
Вести.Ru 13:20
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Футбол
«Локомотив» недоволен датой матча Кубка России против «Балтики»
Кирилл Брейдо, который является директором по связям с общественностью "Локомотива" сообщил, что железнодорожники разочарованы решением РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России против "Балтики" на 25 сентября.
Sport.ru 12 сентября в 05:29
Общество
Папа римский высказался против пожизненного заключения
Папа римский Франциск считает, что пожизненное заключение лишает человека права на новое начало.
Известия 12:29
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 12 сентября в 10:20