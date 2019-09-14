Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая по ходу матча 0:2

Шахтер — Заря
4 – 3
Матч завершён
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Металлист»
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
  
50
Болбат
  
22
Матвиенко
  
4
Кривцов
  
31
Исмаили
  
15
Коноплянка
  
6
Степаненко
  
11
Марлос
  
20
Коваленко
  
19
Соломон
  
10
Мораес
  
30
Шевченко
  
18
Тымчук
  
20
Абу Ханна
  
98
Чеберко
  
14
Михайличенко
  
7
Кочергин
  
21
Иванисеня
  
77
Чайковский
  
17
Леднев
  
11
Будковский
  
31
Русин
  
Заря
Расстановка 4‑3‑1‑2
1 фото
В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист». Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Владлен Юрченко, которому ассистировал Владислав Кочергин.
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«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая по ходу матча 0:2

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