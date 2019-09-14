В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист». Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Владлен Юрченко, которому ассистировал Владислав Кочергин.

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