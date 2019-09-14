Футбол
Чемпионат«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая в ходе матча — 0:2
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
50
Болбат
22
Матвиенко
4
Кривцов
31
Исмаили
15
Коноплянка
6
Степаненко
11
Марлос
20
Коваленко
19
Соломон
10
Мораес
30
Шевченко
18
Тымчук
20
Абу Ханна
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
21
Иванисеня
77
Чайковский
17
Леднев
11
Будковский
31
Русин
Заря
Расстановка 4‑3‑1‑2
В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист». Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Владлен Юрченко, которому ассистировал Владислав Кочергин.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
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