Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»

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"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
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