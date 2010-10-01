Футбол
Soccer.ru«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
Naked Science 09 ноября в 09:17
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 20:00
Происшествия
В Кузбассе нашли труп избитого и полураздетого 20-летнего парня
Сибдепо вчера в 02:39
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Российская газета 01:39
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Гаджеты
Sony перестанет выпускать смартфоны
В этом году японский производитель в этом году выпустил только пару новых смартфонов и те за неоправданные суммы.
The GEEK 01:47
Происшествия
Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве
Rusvesna.su 00:57
Происшествия
Держателю российского воровского общака пригрозили новыми обвинениями
Ранее сообщалось, что после задержания держатель российского воровского «общака», вор в законе Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах как Каха Гальский, был помещен в СИЗО «Пресня».
Lenta.ru 01:10
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09 ноября в 09:56
Политика
Горбачев отверг обвинения в «сдаче» Восточной Европы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал обвинения в его сторону о том, что он «сдал Восточную Европу».
iReactor вчера в 20:13
Общество
Половина жителей России поддерживают введение электронного голосования
В понедельник, 11 ноября, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета при правительстве РФ «Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы» предоставили данные опроса о внедрении онлайн-голосования.
Форпост Северо-Запад 00:49
Музыка
Шнуров не исключил замену солиста группы «Ленинград»
Аргументы и Факты 01:30
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Армия и оружие
В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК
Основной конкурент автомата Калашникова - винтовки, созданные на базе американской схемы AR, - в жарких странах "клинит" после отстрела 3-4 магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:49
Общество
В России предложили создать единого регулятора табачного рынка
Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать в России единого регулятора табачного рынка.
Известия вчера в 13:00
Общество
Вильфанд пообещал по-майски тёплые ночи в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ночные температуры в европейской части России в начале недели будут соответствовать майским значениям.
RT на русском 00:18
Происшествия
Открывшему стрельбу в метро Москвы полицейскому предъявили обвинение во взятке
Полицейскому Алексею Смирнову, который устроил стрельбу из пистолета на станции "Рязанский проспект" столичного метро, предъявили обвинение в мелкой взятке.
ТАСС вчера в 23:08
Политика
Парнас признался, что и по чьей указке требовал от Зеленского
Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского заявил представителю нового руководства страны, что оно должно объявить о начале расследования в отношении политического соперника президента США Дональда Трампа, бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына.
REGNUM 00:58
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 08 ноября в 16:35
ЖКХ
Российский город заполонил мусор
В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества мусора.
Lenta.ru 02:10
Кино
Звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо празднует юбилей
Звезда "Титаника" Леонардо Ди Каприо празднует юбилей Сегодня Леонардо Ди Каприо отмечает 45-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 21:30
Политика
Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Космос
Космонавтам помогут ГМО-клетки с ДНК тихоходок
Дни24 08 ноября в 06:10