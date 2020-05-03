Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТренер «Ахмата» обратился к «ноющим» о деньгах россиянам

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал в инстаграме видео, в котором высказался о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции.
Читать в источнике
Комментировать215

Подробнее о событии

Тренер «Ахмата» обратился к «ноющим» о деньгах россиянам

РИА Новости14:47

Шалимов: если ты дармоед — это твой выбор

RT на русском14:42

Тренер «Ахмата» разнес «ноющих» о деньгах россиян: «Ты дармоед»

Московский Комсомолец14:20

Главный тренер ФК «Ахмат» раскритиковал просящих у государства денег

News.ru14:20

Бывший футболист сборной России обратился к «ноющим» о деньгах соотечественникам

Lenta.ru13:51

Игорь Шалимов: каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Ради чего вам помогать?

Чемпионат12:13

«Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Ради чего вам помогать?» Шалимов — о критике в адрес властей

Sport24.ru12:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:59, Ашберн
Экономика

В «Леруа Мерлен» возмутились заявлениями совладельца Hoff Кучмента

Ранее вице-президент торгово-розничной сети Hoff Михаил Кучмент, высказываясь в различных средствах массовой информации, назвал продолжение работы "Леруа Мерлен" на фоне пандемии коронавируса проявлением двойных стандартов, обвинив компанию в сверхприбыли, а также несоблюдением норм безопасности.
РИА Новости 12:07
1
Общество

Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
1,3K
Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
1,5K
Политика

Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
37
Общество

В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
ProUfu.ru 12:41
Политика

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
593
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,6K
Общество

Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом

Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06
153
Футбол

Аршавин назвал Мертезакера «немецким Онопко»

Metaratings 14:24
Наука

Раскрыто действие эффективного лекарства от коронавируса

Ученые из Китая выяснили механизм действия препарата ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Итоги исследования опубликовал журнал Science.
РИА Новости 12:03
10
Общество

Уткин жестко высказался о Волгограде

Газета.Ru 12:29
16
Общество

Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
170
Шоу-бизнес

Повзрослевшая дочка Александра Абдулова покорила своей красотой

Поклонники актёра восхищаются снимками 13-летней Жени. В Сети восхищаются красотой повзрослевшей дочери Александра Абдулова.
7Дней.ру 01:00
11
Происшествия

Житель Одесской области попал под суд за флаг СССР

В день всех трудящихся мужчина вывесил на крыше собственного дома флаг СССР. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.
Телеканал 360° 12:01
2
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Здоровье

В России потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2-3%

Потребление алкоголя в России выросла на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:59
5
Религия

Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.
РИА Новости 10:59
52
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
3,1K
Футбол

«Валенсия» может продать Черышева

Советский спорт 07:49
3
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ

При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
BFM.ru вчера в 07:10
316
Авто

Некоторые автобренды отказались поднимать цены в России

Что касается отечественной марки Lada, то после 1% роста цен в апреле, дальнейшего пересмотра расценок пока не планируется.
Автоновости дня 13:49
12
Общество

В России зарегистрировали две тест-системы на антитела к коронавирусу

В России зарегистрировали две тест-системы на антитела к коронавирусу.
Известия 13:25
1
Кино

Cтала известна дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»

Студия Paramount Pictures определилась с датой премьеры нового фильма франшизы "Трансформеры".
Газета.Ru 12:40
24
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной.
РБК 06:11
62
Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
1,1K
Армия и оружие

В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия

РЕН ТВ 11:18
5
Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv 08:40
16
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

BFM.ru вчера в 06:12
92
Футбол

Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина

Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.
ProstoProSport 07:09
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
421
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса. Главный тренер грозненского «Ахмата».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное