Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал в инстаграме видео, в котором высказался о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции.

Тренер «Ахмата» обратился к «ноющим» о деньгах россиянам

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