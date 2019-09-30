Напомним, Шалимов сменил на посту главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова, который объявил об отставке после поражения команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (0:2). Позже стало известно, что руководство грозненского клуба приняло отставку специалиста.

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