Футбол
ЧемпионатШалимов назначен на пост главного тренера «Ахмата»
Напомним, Шалимов сменил на посту главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова, который объявил об отставке после поражения команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (0:2). Позже стало известно, что руководство грозненского клуба приняло отставку специалиста.
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Игорь Шалимов: Контракт с «Ахматом» еще не подписали, все будет в рабочем режиме
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ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.
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