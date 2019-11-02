Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил замену полузащитника Дениса Глушакова в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:1), а также высказался о моменте с пенальти в ворота его команды, который не реализовал нападающий Кирилл Панченко.

Шалимов объяснил, почему заменил Глушакова в матче с «Динамо»

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