РПЛ
ЧемпионатШалимов объяснил, почему заменил Глушакова в матче с «Динамо»
|6′
Вилкер Анхель
|9′
Андрес Понсе
|21′
Бернард Бериша
Евгений Харин
Иван Ордец
|29′
|31′
Магомед Мусалов
Григорий Морозов
|43′
|43′
Андрес Понсе
Роман Нойштедтер
Артур Юсупов
|53′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
|53′
|56′
Денис Глушаков
Шарль Каборе
|57′
Шарль Каборе
|60′
|63′
Денис Глушаков
Олег Иванов
Заурбек Плиев
Клинтон Н`Жи
|67′
|87′
Евгений Харин
Магомед Митришев
Сильвестр Игбоун
|90′
|90′
Андрей Семенов
Иван Ордец
|90′+3′
Динамо
Расстановка 5‑4‑1
1
Шунин
2
Морозов
4
Рыков
18
Ордец
9
Н`Жи
34
Рауш
11
Шиманьски
6
Юсупов
77
Каборе
5
Филипп
10
Игбоун
16
Городов
5
Мусалов
4
Анхель
15
Семенов
13
Гиголаев
9
Михаляк
11
Силва
19
Иванов
23
Швец
7
Митришев
18
Понсе
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил замену полузащитника Дениса Глушакова в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:1), а также высказался о моменте с пенальти в ворота его команды, который не реализовал нападающий Кирилл Панченко.
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