Футбол

ЧемпионатЧемпионатШалимов объяснил, почему заменил Глушакова в матче с «Динамо»

Динамо — Ахмат
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Вилкер Анхель
9′
Андрес Понсе
21′
Бернард Бериша
Евгений Харин
Иван Ордец
29′
31′
Магомед Мусалов
Григорий Морозов
43′
43′
Андрес Понсе
Роман Нойштедтер
Артур Юсупов
53′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
53′
56′
Денис Глушаков
Шарль Каборе
57′
Шарль Каборе
60′
63′
Денис Глушаков
Олег Иванов
Заурбек Плиев
Клинтон Н`Жи
67′
87′
Евгений Харин
Магомед Митришев
Сильвестр Игбоун
90′
90′
Андрей Семенов
Иван Ордец
90′+3′
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил замену полузащитника Дениса Глушакова в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:1), а также высказался о моменте с пенальти в ворота его команды, который не реализовал нападающий Кирилл Панченко.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игорь Шалимов: «Ребята ждали финального свистка. Когда так делаешь — сразу получаешь»

Спорт-Экспресс10:45

Шалимов: «Обидно очень. После матча я покричал немного в раздевалке»

Sport24.ru09:37

Шалимов объяснил, почему заменил Глушакова в матче с «Динамо»

Чемпионат09:53

«Покричал немножко». Шалимов — о реакции на упущенную победу с «Динамо»

Матч ТВ09:58

Шалимов: «Очень обидно не выиграть у „Динамо“. Потеря концентрации, не досмотрели»

Бомбардир.ру09:20

Шалимов расстроен, Новиков не стал комментировать судейство

News.ru10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:13, Вашингтон
Политика

Трамп ожидает визита Зеленского в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием принял бы украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме.
RT на русском 20:21
Музыка

Шнуров пообещал уходить со сцены в стиле Пугачевой

Рамблер вчера в 14:18
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:39
Общество

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Российская газета 18:56
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию

В глубокую депрессию впала родная дочь Любови Успенской после очередной не удачной операции, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:09
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Здоровье

Индия отправила на Украину сыворотку от дифтерии

На Украину Индия отправила гуманитарную помощь в виде 100 флаконов сыворотки против дифтерии.
Свободная Пресса вчера в 15:16
Футбол

Мать Роналду: мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»

РЕН ТВ 03:09
Происшествия

Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
RT на русском 16:35
Экономика

Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco

Интерфакс вчера в 22:18
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Политика

Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе

Инфорос вчера в 13:34
Теннис

Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

ТАСС Спорт 08:41
Культура

«ЭтноКраса-2019»: Победительницей стала эвенкийка Анастасия Кириллина

Первой вице "ЭтноКраса" признана Дарья Слепцова, РОО "Потомки государевых ямщиков", Второй вице – Диана Ансимова, ОО "Русская община РС (Я )".
SakhaPress.ru 02:19
Происшествия

В Самарской области в результате ДТП перевернулся автобус с детьми

РБК 18:20
Политика

Источник сообщил о переносе запуска навигационного спутника «Глонасс»

Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк, намечавшийся на 2 декабря, отложен на неделю, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:21
ЖКХ

Предлагается не платить за некачественные услуги ЖКХ

В Государственную Думу России внесено предложение разрешить жителям страны не оплачивать услуги ЖКХ в том случае, если их качество признано неудовлетворительным.
Vologda-poisk.ru вчера в 01:39
Армия и оружие

СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине

По словам Павленко, среди прочего, русские удаленно отключали большое количество военной радиоаппаратуры, используемой Украиной.
Военное обозрение вчера в 07:24
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Общество

Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга

Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета вчера в 21:27
Общество

Составлена карта трат москвичей

Москвичи, живущие на Тверской улице, тратят в среднем в месяц по 109,9 тысячи рублей.
Мослента вчера в 11:43
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia вчера в 16:54
Экономика

Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%

Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
РБК вчера в 06:47
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Политика

Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Спорт

Елистратов победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в США

В Солт-Лейк-Сити (США) на этапе Кубка мира по шорт-треку прошел финал на дистанции 1500 метров у мужчин.
Матч ТВ 18:59
Авто

Ford тизером анонсировал дебют нового Bronco

Недавно выпущенный рекламный ролик о возрожденном Ford Bronco показывает, что внедорожник покажут весной 2020 года.
SpeedMe вчера в 08:50
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

РИА Новости 05:54
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Политика

Медведев допустил проведение совместных морских учений России и АСЕАН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что Россия уже помогает Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в обеспечении безопасности на море и готова наращивать сотрудничество в этой сфере.
Известия 20:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса. Главный тренер грозненского «Ахмата».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное