Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUШалимов посвятил Кадырову победу над «Уфой»

Уфа — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
9′
Вилкер Анхель
26′
Денис Глушаков
Николай Гиоргобиани
Андрес Вомбергар
31′
Андрес Вомбергар
32′
40′
Андрес Понсе
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
56′
Джемал Табидзе
58′
65′
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
71′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Оливье Тилль
Андрей Козлов
75′
83′
Бернард Бериша
Магомед Митришев
Хочу посвятить эту победу главе Чечни Рамзану Кадырову, у него сегодня день рождения, а также болельщикам, которые вздохнули, многие ждали этой победы. «Уфа» играет жестко и организованно, важно было им не уступить в этом компоненте, — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глушаков поздравил Кадырова с днем рождения

Спорт-Экспресс10:00

Шалимов посвятил победу над «Уфой» Рамзану Кадырову

РИА Новости07:08

Шалимов посвятил Кадырову победу над «Уфой»

Sportbox.RU06:43

Игорь Шалимов: Хочу посвятить победу над «Уфой» Кадырову

Советский спорт06:56

Первую победу в «Ахмате» Шалимов посвятил Кадырову

Sport24.ru06:55

Игорь Шалимов: «Посвящаю победу Рамзану Ахматовичу, у него день рождения»

Sports.ru06:54

Шалимов посвятил Кадырову победу в матче с «Уфой»

Чемпионат07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Происшествия

В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах

Зампредседателя агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что ребенок в присутствии медиков подавал признаки жизни.
Вести.Ru вчера в 16:38
Происшествия

Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка

В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 14:29
Политика

В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Армия и оружие

Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»

Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости 13:13
Политика

WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

Газета.Ru 12:40
Политика

Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Интернет

Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram

Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 03 октября в 16:45
Армия и оружие

В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ударе при нападении

РИА Новости 06:17
Общество

В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета 00:50
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Здоровье

ВОЗ отметила снижение потребления алкоголя в России

За последние 15 лет употребление алкоголя постепенно снижалось. Смертность среди мужчин сократилась на 39%, среди женщин - на 36%.
Вместе-РФ 03 октября в 05:38
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости 11:44
Общество

Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии

РИА Новости 14:03
Политика

Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
RT на русском 09:24
Хоккей

«Спартак» прервал победную серию «Витязя» в КХЛ

«Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:41
Экономика

В Венесуэле надеются привлечь больше инвестиций из России

Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами в ходе встречи с вице-премьером России Юрием Борисовым заявил, что Каракас надеется привлечь больше инвестиций из России.
RT на русском 15:22
Космос

Илон Маск показал Starship изнутри

В начале недели основатель компании SpaceX Илон Маск официально представил прототип космического межпланетного корабля Starship, который может перевозить людей и грузы на Луну и Марс.
Профиль 03 октября в 15:00
Гаджеты

Новый Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera 07:11
Шоу-бизнес

Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями

На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45
Экономика

Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 11:08
Футбол

Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Кино

Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel

Американский режиссер Джеймс Ганн прокомментировал в Twitter слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».
Телеканал 360° 14:32
Политика

Президент России прибыл в порт Тамань

REGNUM вчера в 07:53
Здоровье

К чему может привести употребление винограда, поведали медики

Медики сообщили, к чему может привести регулярное употребление винограда.
ГлавУфа 10:18
Политика

Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского

Сообщения поступают на фоне скандала в США вокруг телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в ходе которого, по мнению демократов из конгресса США, американский президент давил на своего украинского коллегу в своих политических интересах.
РБК 12:51
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания

Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Армия и оружие

Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области

«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное