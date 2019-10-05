Футбол

РИА НовостиРИА НовостиШалимов посвятил победу над «Уфой» Рамзану Кадырову

Уфа — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
9′
Вилкер Анхель
26′
Денис Глушаков
Николай Гиоргобиани
Андрес Вомбергар
31′
Андрес Вомбергар
32′
40′
Андрес Понсе
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
56′
Джемал Табидзе
58′
65′
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
71′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Оливье Тилль
Андрей Козлов
75′
83′
Бернард Бериша
Магомед Митришев
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов заявил, что посвящает победу над "Уфой" в матче чемпионата России главе Чечни Рамзану Кадырову и болельщикам команды. В субботу "Ахмат" обыграл на выезде "Уфу" в 12-м туре РПЛ со счетом 1:0.
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