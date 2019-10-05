Футбол
РИА НовостиШалимов посвятил победу над «Уфой» Рамзану Кадырову
|9′
Вилкер Анхель
|26′
Денис Глушаков
Николай Гиоргобиани
Андрес Вомбергар
|31′
Андрес Вомбергар
|32′
|40′
Андрес Понсе
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
|56′
Джемал Табидзе
|58′
|65′
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
|71′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Оливье Тилль
Андрей Козлов
|75′
|83′
Бернард Бериша
Магомед Митришев
Уфа
Расстановка 4‑5‑1
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
4
Никитин
55
Табидзе
2
Круговой
99
Козлов
74
Фомин
8
Карп
32
Вомбергар
11
Бизяк
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
21
Роши
20
Нижич
19
Иванов
11
Силва
7
Митришев
17
Мбенг
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов заявил, что посвящает победу над "Уфой" в матче чемпионата России главе Чечни Рамзану Кадырову и болельщикам команды. В субботу "Ахмат" обыграл на выезде "Уфу" в 12-м туре РПЛ со счетом 1:0.
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