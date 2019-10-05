РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессШалимов рассказал, что изменил в «Ахмате»

Уфа — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
9′
Вилкер Анхель
26′
Денис Глушаков
Николай Гиоргобиани
Андрес Вомбергар
31′
Андрес Вомбергар
32′
40′
Андрес Понсе
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
56′
Джемал Табидзе
58′
65′
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
71′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Оливье Тилль
Андрей Козлов
75′
83′
Бернард Бериша
Магомед Митришев
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов перед матчем 12-го тура РПЛ против «Уфы» рассказал, что изменил в первые дни пребывания в клубе.
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