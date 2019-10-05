Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов перед матчем 12-го тура РПЛ против «Уфы» рассказал, что изменил в первые дни пребывания в клубе.

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Шалимов рассказал, что изменил в «Ахмате»

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