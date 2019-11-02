Футбол

News.ruNews.ruШалимов расстроен, Новиков не стал комментировать судейство

Динамо — Ахмат
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Вилкер Анхель
9′
Андрес Понсе
21′
Бернард Бериша
Евгений Харин
Иван Ордец
29′
31′
Магомед Мусалов
Григорий Морозов
43′
43′
Андрес Понсе
Роман Нойштедтер
Артур Юсупов
53′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
53′
56′
Денис Глушаков
Шарль Каборе
57′
Шарль Каборе
60′
63′
Денис Глушаков
Олег Иванов
Заурбек Плиев
Клинтон Н`Жи
67′
87′
Евгений Харин
Магомед Митришев
Сильвестр Игбоун
90′
90′
Андрей Семенов
Иван Ордец
90′+3′
Футбольный клуб «Динамо» чуть не уступил на домашнем стадионе в матче 15-го тура Российской премьер-лиги грозненскому «Ахмату». На 31-й минуте нападающий «бело-голубых» Кирилл Панченко не сумел реализовать пенальти.
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Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса. Главный тренер грозненского «Ахмата».
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