РПЛ

News.ruNews.ruШалимов разочарован ничьей «Ахмата» в матче с «Динамо»

Динамо — Ахмат
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Вилкер Анхель
9′
Андрес Понсе
21′
Бернард Бериша
Евгений Харин
Иван Ордец
29′
31′
Магомед Мусалов
Григорий Морозов
43′
43′
Андрес Понсе
Роман Нойштедтер
Артур Юсупов
53′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
53′
56′
Денис Глушаков
Шарль Каборе
57′
Шарль Каборе
60′
63′
Денис Глушаков
Олег Иванов
Заурбек Плиев
Клинтон Н`Жи
67′
87′
Евгений Харин
Магомед Митришев
Сильвестр Игбоун
90′
90′
Андрей Семенов
Иван Ордец
90′+3′
Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов недоволен результатом своих подопечных в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился со счётом 1:1.
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Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса. Главный тренер грозненского «Ахмата».
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