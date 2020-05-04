Коронавирус
Бомбардир.руШалимов удалил свой аккаунт в инстаграме
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос 07:52
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц
Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru 09:40
Общество
Минздрав заявил о сохранении части ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала "Россия 24" рассказал, как будут сниматься ограничительные меры.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
Общество
В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко.
Известия 10:10
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
Общество
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему.
Ревизор.ру 02:11
Армия и оружие
Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу
Российская газета вчера в 14:29
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
Здоровье
В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом
В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
Музыка
Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров
Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Общество
Режиссер Никита Михалков заявил о цензуре на телевидении
Газета отмечает, что некоторые выпуски программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» снимались с эфира и ранее. Это было в 2015-м и 2018 годах.
BFM.ru 02 мая в 14:49
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 12:30
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43