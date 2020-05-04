Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руШалимов удалил свой аккаунт в инстаграме

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов решил удалить свою страницу в инстаграме.
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Шалимов удалил себя из инстаграма

Советский спорт14:49

Шалимов удалил Instagram после высказывания про «россиян-дармоедов»

Матч ТВ14:25

Тренер «Ахмата» удалил видео про «ноющих» россиян

Газета.Ru09:14

Шалимов удалил инстаграм. Ранее он назвал дармоедами россиян, которые ждут помощи от государства

Sports.ru13:10

Шалимов удалил скандальное видео с критикой россиян

Sport.ru09:30

Игорь Шалимов удалил страницу в «Инстаграме»

Чемпионат14:10

Шалимов объяснил, почему удалил свою страницу в инстаграме

Metaratings08:51
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
2,5K
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
1,6K
Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
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Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос 07:52
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
3,1K
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
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Общество

Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
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Шоу-бизнес

Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц

Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru 09:40
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Общество

Минздрав заявил о сохранении части ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала "Россия 24" рассказал, как будут сниматься ограничительные меры.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
4,3K
Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
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Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1,4K
Общество

В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
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Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
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Общество

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко.
Известия 10:10
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
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Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
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Общество

Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему.
Ревизор.ру 02:11
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Армия и оружие

Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу

Российская газета вчера в 14:29
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Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
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Здоровье

В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
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Музыка

Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров

Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Общество

Режиссер Никита Михалков заявил о цензуре на телевидении

Газета отмечает, что некоторые выпуски программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» снимались с эфира и ранее. Это было в 2015-м и 2018 годах.
BFM.ru 02 мая в 14:49
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Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 12:30
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Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
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