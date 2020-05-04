Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов решил удалить свою страницу в инстаграме.

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 4,6K

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,6K

Политика В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. 1,8K

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 816

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио. 314

Общество Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов 4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов. 8

Энергетика Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5% Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. 41

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 1,4K

Общество В России выросло число жалоб на домашнее насилие Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.

Общество Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. 385

Общество В Кузбассе продлили режим повышенной готовности Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона. 36

Политика ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph. 118

Общество Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему. 99

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 24

Общество Режиссер Никита Михалков заявил о цензуре на телевидении Газета отмечает, что некоторые выпуски программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» снимались с эфира и ранее. Это было в 2015-м и 2018 годах. 4,1K