Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свою страницу в социальной сети Instagram. Свой поступок он объяснил тем, что во вторник вылетает в Грозный, чтобы возобновить работу с «Ахматом». В интервью Metaratings Шалимов сказал, что вся шумиха вокруг его имени неинтересна.

Экономика В дальневосточном регионе 1 июля введут экспериментальный налог Кроме нового налога, законопроект содержит ряд льгот для предпринимателей, которые впервые зарегистрировали свои предприятия, и для тех, кто относится к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям. 2

Политика ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph. 140

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,3K

Политика Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.

Общество Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 85

Путешествия Названы страны, которые первыми откроются для туристов Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым. 407

Здоровье В Калининградской области около 350 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать. 5,2K

Общество В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета». 427

Происшествия В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 353

Шоу-бизнес Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство. 6

Гаджеты MSI обновила компактный игровой компьютер MEG Trident X Компания MSI анонсировала улучшенную версию настольного компьютера небольшого форм-фактора MEG Trident X: устройство использует аппаратную платформу Intel Comet Lake — процессор Core десятого поколения.

Космос Илон Маск и Джефф Безос построят аппараты для высадки на Луну Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес вместо свадьбы устроила фотосессию на батуте На фото, опубликованные исполнительницей в Instagram, радостная Джей Ло прыгает на батуте в белом платье, которое напоминает свадебное.

Общество Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь. 16