Коронавирус
ProstoProSportШалимов удалил свою страницу в Instagram
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свою страницу в социальной сети Instagram. Свой поступок он объяснил тем, что во вторник вылетает в Грозный, чтобы возобновить работу с «Ахматом». В интервью Metaratings Шалимов сказал, что вся шумиха вокруг его имени неинтересна.
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Армия и оружие
В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия
Военное дело 03 мая в 02:21
Экономика
В дальневосточном регионе 1 июля введут экспериментальный налог
Кроме нового налога, законопроект содержит ряд льгот для предпринимателей, которые впервые зарегистрировали свои предприятия, и для тех, кто относится к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям.
Konkurent.ru 03 мая в 00:00
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Наука
Земные микробы могут жить в атмосфере из чистого водорода
Rusargument вчера в 15:36
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Политика
В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»
На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт вчера в 07:15
Политика
Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы
Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
Известия 00:07
Кино
Тайка Вайтити снимет фильм по вселенной «Звездных войн»
Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо», «Мандалорец») снимет фильм по вселенной «Звездных войн».
Афиша Daily вчера в 13:01
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 22:36
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru вчера в 10:40
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус вчера в 07:22
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Путешествия
Названы страны, которые первыми откроются для туристов
Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым.
Мойка78 03 мая в 22:27
Здоровье
В Калининградской области около 350 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.
RT на русском вчера в 12:51
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
Гаджеты
Флагманский Xiaomi Mi 10 избавится от главного недостатка всех смартфонов Xiaomi и Redmi
Реклама в фирменной оболочке MIUI рассматривается как один из главных недостатков смартфонов Xiaomi и Redmi.
iXBT.com вчера в 22:04
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Общество
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
ТАСС вчера в 02:54
Происшествия
В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом
Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:36
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
Гаджеты
MSI обновила компактный игровой компьютер MEG Trident X
Компания MSI анонсировала улучшенную версию настольного компьютера небольшого форм-фактора MEG Trident X: устройство использует аппаратную платформу Intel Comet Lake — процессор Core десятого поколения.
3DNews вчера в 23:47
Космос
Илон Маск и Джефф Безос построят аппараты для высадки на Луну
Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.
Секрет фирмы 02 мая в 14:56
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью
Lenta.ru вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес вместо свадьбы устроила фотосессию на батуте
На фото, опубликованные исполнительницей в Instagram, радостная Джей Ло прыгает на батуте в белом платье, которое напоминает свадебное.
RuNews24.ru вчера в 20:13
Общество
Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов
Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц
Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru вчера в 09:40
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00