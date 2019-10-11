Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Шоу-бизнес Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Авто Эксперты дали совет, как увеличить ресурс мотора Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.

Теннис Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае Титул турнира в Шанхае стал для Медведева четвёртым в сезоне и седьмым в карьере, принеся Даниилу $1,374,995 призовых и 1000 очков.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Футбол Мамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре Полузащитник Павел Мамаев, перешедший в "Ростов" после освобождения из колонии, принял участие в тренировочной двусторонней игре команды и забил гол, сообщает пресс-служба клуба.

Футбол Польша победила Македонию и вышла на Евро-2020 Сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Македонии (2:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Армия и оружие Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.

Кино Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей В новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит американский актер, открытый гей Билли Портер.

Политика В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.

Общество В США найдена рыба, способная жить даже без воды В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

Армия и оружие Военные США препятствуют движению ВС Сирии на север страны, узнали СМИ По данным близких к курдам СМИ, инцидент, который препятствовал проходу ВС Сирии, произошел на подступах к западным районам Манбиджа.

Общество В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.

Армия и оружие Франция намерена добиваться прекращения военной операции Турции в САР «Франция сосредоточит дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с партнёрами по международной антитеррористической коалиции в рамках Евросоюза, НАТО и Совета Безопасности ООН, чтобы добиться немедленного прекращения начатой Турцией наступательной операции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Энергетика Между Россией и Казахстаном обострился уголь Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Футбол «Барселона» не планирует покупать игроков зимой Руководство «Барселоны» считает состав команды укомплектованным и не видит необходимости в приобретении новых игроков зимой.

Космос Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.

Музыка Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда» Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.