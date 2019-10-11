Футбол
РИА Новости«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма вчера в 03:58
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Авто
Эксперты дали совет, как увеличить ресурс мотора
Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
SpeedMe 04:45
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае
Титул турнира в Шанхае стал для Медведева четвёртым в сезоне и седьмым в карьере, принеся Даниилу $1,374,995 призовых и 1000 очков.
GoTennis.ru 05:59
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Футбол
Мамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре
Полузащитник Павел Мамаев, перешедший в "Ростов" после освобождения из колонии, принял участие в тренировочной двусторонней игре команды и забил гол, сообщает пресс-служба клуба.
РИА Новости 15:50
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости 13:02
Футбол
Польша победила Македонию и вышла на Евро-2020
Сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Македонии (2:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
LiveSport.ru 17:25
Армия и оружие
Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом
Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.
Lenta.ru вчера в 23:03
Кино
Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
В новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит американский актер, открытый гей Билли Портер.
Взгляд.ру 11 октября в 10:36
Политика
В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими
В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.
Life.ru 19:45
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv 06:02
Армия и оружие
Военные США препятствуют движению ВС Сирии на север страны, узнали СМИ
По данным близких к курдам СМИ, инцидент, который препятствовал проходу ВС Сирии, произошел на подступах к западным районам Манбиджа.
Газета.Ru 19:34
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Армия и оружие
Франция намерена добиваться прекращения военной операции Турции в САР
«Франция сосредоточит дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с партнёрами по международной антитеррористической коалиции в рамках Евросоюза, НАТО и Совета Безопасности ООН, чтобы добиться немедленного прекращения начатой Турцией наступательной операции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
RT на русском 20:34
Энергетика
Между Россией и Казахстаном обострился уголь
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ 18:59
Происшествия
В Забайкалье призывают отказаться от сражения с медведями
REGNUM 10 октября в 23:17
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Футбол
«Барселона» не планирует покупать игроков зимой
Руководство «Барселоны» считает состав команды укомплектованным и не видит необходимости в приобретении новых игроков зимой.
Чемпионат 16:54
Космос
Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости 18:09
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 02:45
Кино
«Джокер» вновь возглавил российский кинопрокат
Коммерсантъ 17:57
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM вчера в 10:40
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Комментарии