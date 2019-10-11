Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник, пишут СМИ

РИА Новости10:27

«Шальке» благодаря приходу Тедеско в «Спартак» сэкономит 5 миллионов

Бомбардир.ру11:24

Немецкое СМИ выяснило, сколько «Шальке» сэкономит из-за ухода Тедеско в «Спартак»

Матч ТВ10:52

СМИ: Тедеско заключит контракт со «Спартаком» 13 октября

Metaratings09:17

Как Тедеско принимал решение по «Спартаку». Инсайды «СЭ»

Спорт-Экспресс11:15

Решение Тедеско возглавить «Спартак» поможет «Шальке-04» сэкономить € 5 млн

Чемпионат10:07

Немецкое СМИ выяснило, сколько «Шальке» сэкономит из-за ухода Тедеско в «Спартак»

Sportbox.RU10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Происшествия

Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Lenta.ru 11 октября в 08:12
Шоу-бизнес

Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма вчера в 03:58
Армия и оружие

Конгрессмен США поздравил флот картинкой «Петра Великого»

Газета.Ru 20:15
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Авто

Эксперты дали совет, как увеличить ресурс мотора

Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
SpeedMe 04:45
Теннис

Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае

Титул турнира в Шанхае стал для Медведева четвёртым в сезоне и седьмым в карьере, принеся Даниилу $1,374,995 призовых и 1000 очков.
GoTennis.ru 05:59
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Футбол

Мамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре

Полузащитник Павел Мамаев, перешедший в "Ростов" после освобождения из колонии, принял участие в тренировочной двусторонней игре команды и забил гол, сообщает пресс-служба клуба.
РИА Новости 15:50
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Происшествия

Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли

РИА Новости 13:02
Футбол

Польша победила Македонию и вышла на Евро-2020

Сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Македонии (2:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
LiveSport.ru 17:25
Армия и оружие

Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом

Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.
Lenta.ru вчера в 23:03
Кино

Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

В новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит американский актер, открытый гей Билли Портер.
Взгляд.ру 11 октября в 10:36
Политика

В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими

В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.
Life.ru 19:45
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv 06:02
Армия и оружие

Военные США препятствуют движению ВС Сирии на север страны, узнали СМИ

По данным близких к курдам СМИ, инцидент, который препятствовал проходу ВС Сирии, произошел на подступах к западным районам Манбиджа.
Газета.Ru 19:34
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Армия и оружие

Франция намерена добиваться прекращения военной операции Турции в САР

«Франция сосредоточит дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с партнёрами по международной антитеррористической коалиции в рамках Евросоюза, НАТО и Совета Безопасности ООН, чтобы добиться немедленного прекращения начатой Турцией наступательной операции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
RT на русском 20:34
Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

РИА Новости 05:18
Энергетика

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ 18:59
Происшествия

В Забайкалье призывают отказаться от сражения с медведями

REGNUM 10 октября в 23:17
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Футбол

«Барселона» не планирует покупать игроков зимой

Руководство «Барселоны» считает состав команды укомплектованным и не видит необходимости в приобретении новых игроков зимой.
Чемпионат 16:54
Космос

Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде

Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости 18:09
Музыка

Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»

Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 02:45
Кино

«Джокер» вновь возглавил российский кинопрокат

Коммерсантъ 17:57
Армия и оружие

Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией

РИА Новости 17:22
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM вчера в 10:40
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Армия и оружие

Сдерживание России «северными» F-35 сорвалось

Lenta.ru 17:04
Комментарии
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное