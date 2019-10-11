Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

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