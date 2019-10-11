Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Спорт день за днем

Гаджеты «Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини» Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Армия и оружие Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам» Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.

Политика Зеленский назвал условие выхода Украины из Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может выйти из Минских соглашений, если до Нового года не будет принят закон об особом статусе Донбасса с имплементированной "формулой Штайнмайера".

Армия и оружие НАТО задумала расширить присутствие на Балтике В НАТО могут вернуться к обсуждению вопроса о расширении своей военной миссии в странах Балтии.

Политика Стрелкова оскорбил брат Чубайса Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.

Единоборства Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Общество ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.

Здоровье Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался 35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.

Экономика ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Общество Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина Сахалинские спасатели объявили на 12 октября экстренное предупреждение на территории двух северных районов острова в связи с прогнозируемым циклоном.

Происшествия В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.

Энергетика С 2020 года цена на газ для украинцев станет рыночной Для украинского населения цена на газ с 1 января 2020 года станет конкурентоспособной, что обозначает выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.

Футбол Маркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.

Политика Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Шоу-бизнес Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.

Наука Ученые рассказали о возможности существования кротовых нор Британские и американские физики опубликовали исследования о возможности существования так называемых кротовых нор, благодаря которым можно перемещаться из одной точки Вселенной в другую за более короткий промежуток времени.

Экономика СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.