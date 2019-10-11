Футбол
РИА Новости«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тедеско: в пятницу контракта со «Спартаком» не будет. Новый дедлайн — понедельник
Спорт-Экспрессвчера в 10:20
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Известия 10 октября в 18:52
Наука
Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе
Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.
РИА Новости вчера в 21:01
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
КиноПоиск 09 октября в 13:09
Армия и оружие
Курдский генерал призвал США объявить бесполётную зону над севером Сирии
Военное обозрение вчера в 23:56
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 10 октября в 00:00
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Здоровье
Названы помогающие очистить сосуды продукты
ФАН 10 октября в 02:53
Общество
Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру
BFM.ru вчера в 06:29
Происшествия
Катер затонул на реке в Хабаровском крае
Известия вчера в 23:40
Политика
Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
Труд вчера в 15:35
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Киберспорт
Valve сократила количество звезд в рейтинговой системе
Компания сократила количество звезд в рангах с семи до пяти — столько было на старте новой системы рейтинговых игр, которую ввели в 2017 году.
CyberSport.ru 10 октября в 15:16
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Ранее Путин заявил, что Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за опасений по азиатскому направлению.
ТК Звезда вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе
Шурыгина и Шлянин подадут заявление на развод в ближайшее время. Видеооператор рассказал о новом возлюбленном у его жены.
Телеканал 360° вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда вчера в 11:53
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика
На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Футбол
Путин поддержал создание единого фонда поддержки спортивных клубов
Хорошей идеей назвал Владимир Путин предложение о создании единого фонда поддержки спортивных клубов.
ТВ Центр 10 октября в 12:02
Шоу-бизнес
Врач прокомментировал диагноз Заворотнюк
Доктор медицинских наук Андрей Соколов рассказал, что распространяющаяся в Сети информация о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, не совсем корректна, так как такого диагноза нет.
Утро.ru 10 октября в 12:59
Общество
В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены
Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09 октября в 01:25
Хоккей
30 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения «Баффало»
Голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32 и один буллит из трех. Ранее сообщалось, что Ларс Бэкстрем сыграл свой 900-й матч в НХЛ.
Газета.Ru вчера в 23:26
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
Новый Redmi Note 8 Pro официально представили в России и этот аппарат становится вторым в нашей стране, который имеет 64-Мп основную камеру.
Astera 09 октября в 05:07
Армия и оружие
Турция ожидает от НАТО поддержки операции в Сирии
Анкара рассчитывает на поддержку странами НАТО своей военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.
ТК Звезда вчера в 05:11
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Технологии
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус 10 октября в 17:17