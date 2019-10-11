Футбол
РИА Новости«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Хорошие новости вчера в 06:47
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Экономика
Левин прокомментировал законопроект о значимых информресурсах
Документом предлагается внести понятие «значимого информационного ресурса сети интернет», установив к таким ресурсами требование иметь не более 20 процентов иностранного участия в уставном капитале.
Парламентская газета вчера в 14:24
Политика
Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии
По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.
Евразия Daily 09 октября в 22:35
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.
Народные новости 10:12
Единоборства
Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
Экономика
Медведев потребовал отменить банковский роуминг
Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».
Саминвестор 01:50
Футбол
Феллаини считает, что «МЮ» рано уволил Моуринью
Спорт-Экспресс 11:43
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Экономика
Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг
Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg.
Ведомости 04:52
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Армия и оружие
Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии
Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.
ТК Звезда 06:19
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Происшествия
В Станице Луганской полиция эвакуирует людей из-за сообщений о минировании городских объектов
Сотрудники Станично-Луганского отдела оккупационной полиции и боевики батальона "Луганск-1" эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных в сообщении объектов.
ИА Новороссия 08:41
Политика
Зеленский пообещал, что вернет Крым после Донбасса
Президент Украины пообещал вернуть Крым в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня защитника Украины.
ФАН 10:56
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Таможенник не поверил паспортному возрасту Альбины Джанабаевой
"Парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому" — написала актриса Сомнение сотрудника в её реальной дате рождения порадовало Джанабаеву.
SM News 10:10
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Политика
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Политика
Василий Волга: Симферополь превращается в столицу
Казалось бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на Украине, в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму, царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но не могу.
Новостной фронт 08:35
Экономика
Паспорт при покупке алкоголя больше не спросят
По словам автора инициативы, информация о гражданах страны поступает в систему напрямую из портала Госуслуг, а потому продавцы могут быть точно уверенными в совершеннолетии покупателя алкоголя, а родители - что их детям, несмотря на различные ухищрения, не продадут спиртное.
Deita.ru вчера в 21:33
Хоккей
Величкин уволен с должности вице-президента «Металлурга»
После поражения «Металлурга» от «Адмирала» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ Геннадий Величкин был уволен с поста вице-президента магнитогорского клуба, сообщает «Чемпионат».
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:20
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13