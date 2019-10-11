Футбол
РИА Новости«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
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Футбол
Кокорин тренировался на базе «Зенита» в общей группе
Форвард "Зенита" Александр Кокорин тренировался на базе клуба в Удельном парке.
Soccer.ru 13:07
Политика
Экс-посол США на Украине рассказала о влиянии Трампа на ее отставку
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Армия и оружие
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.
Москва 24 04:37
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Werewolf: The Apocalypse — Earthblood покажут на PDXCon 2019 в Берлине
С ролевой игрой Werewolf: The Apocalypse — Earthblood всё в порядке, и её собираются показать на очередной игровой выставке.
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Политика
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ФАН 06:16
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В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
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Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии
По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.
Евразия Daily 09 октября в 22:35
Политика
Президент Азербайджана обвинил власти Армении в героизации фашизма
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
Газета.Ru 12:50
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Риги от фашистов
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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
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Армия и оружие
Минобороны Турции сообщает о гибели в Сирии еще двух военных
Комсомольская правда 13:37
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
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Новые автомобили 13:22
Космос
НАСА анонсировало полет астронавтов на корабле SpaceX
В марте компания SpaceX отправила к МКС Crew Dragon, что стало первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.
Lenta.ru 12:16
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Многодетного отца никто не собирается лишать родительских прав
Как следует из ответа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: "На заседании КДН и ЗП не принималось решение о необходимости обращения в суд с исковым заявлением о лишении родительских прав Сидорова И.Н".
Волжская коммуна 13:28
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
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ТК Звезда 11:53
Армия и оружие
Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии
Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.
ТК Звезда 06:19
Космос
Nasa сообщает о приближающихся к Земле восьми астероидах
В официальных источниках NASA упоминается о приближении к поверхности земного шара восьми астероидов.
Planet Today вчера в 12:04
Футбол
Россия победила Шотландию 4:0 и едет на Евро-2020
Игра завершилась со счетом 4:0. Россияне обеспечили себе выход из группы и участие в чемпионате Европы по футболу.
Телеканал 360° вчера в 16:40