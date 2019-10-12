Футбол
РИА Новости«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
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Тедеско все ещё не в «Спартаке»: он ужинал с Цорном, посмотрел базу, но пока ничего не подписал
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
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