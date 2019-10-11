Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ узнали о переносе даты назначения нового тренера «Спартака»

РБКвчера в 13:07

Тедеско: в пятницу контракта со «Спартаком» не будет. Новый дедлайн — понедельник

Спорт-Экспрессвчера в 10:20

Источник: Тедеско не вернется в «Спартак» на этой неделе

Спорт день за днемвчера в 10:53

«СЭ»: Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» на выходных или в понедельник

Sports.ruвчера в 10:31

СМИ: Назначение Тедеско в «Спартак» откладывается

Sportbox.RUвчера в 10:24

СМИ: Назначение Тедеско в «Спартак» откладывается

Матч ТВвчера в 10:24

Названа дата подписания Тедеско контракта со «Спартаком»

Известиявчера в 12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:17, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове

Москва 24 вчера в 04:37
Политика

Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь

На странице Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором россиянам предложили оценить целесообразность возвращения смертной казни.
Lenta.ru вчера в 08:54
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о способах снижения риска возникновения рака

Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Политика

Якутский шаман намерен возобновить поход на Москву

«Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». Габышев попросил членов своего отряда прийти в Якутск.
Государственные Вести вчера в 04:34
Футбол

Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020

Гол хавбека сборной России Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии признан лучшим моментом дня по итогам матчей турнира.
Газета.Ru вчера в 22:16
Происшествия

В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек

Два человека погибли в результате наезда грузовика КамАЗ на пешеходов на трассе в Пензенской области.
РБК вчера в 20:51
Кино

Актёр Роберт Форстер умер в США

Американский актёр Роберт Форстер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет.
News.ru вчера в 23:54
Политика

На Украине назвали главную ошибку Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Кино

В ремейке «Золушки» фею-крестную может сыграть темнокожий гей

Темнокожий гомосексуалист Билли Портер может сыграть роль феи-крестной в очередной экранизации «Золушки».
Дни24 вчера в 13:15
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Футбол

Хавбек Шотландии о сборной России: они дома играют лучше

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн оценил выступление сборной России в матче отборочного тура группового раунда чемпионата Европы 2020 года, передает Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы

Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия

В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки

Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.
РИА Новости вчера в 07:39
Единоборства

Легче соперника на 12 кг: что ждет Усика в бою с Уизерспуном

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго пройдет вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого будут украинец Александр Усик и американец Чазз Уизерспун.
Газета.Ru 02:05
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Известия вчера в 20:13
Политика

Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски

Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
РБК 00:48
Культура

Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой

ИнфоСМИ вчера в 15:31
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor 10 октября в 15:51
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Наука

Быстрая ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Газета.Ru 01:37
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Наука

Из лунного грунта впервые получили кислород

МИР 24 вчера в 05:55
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra

Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.
Газета.Ru 01:18
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Политика

Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Известия вчера в 23:06
Армия и оружие

Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»

Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Политическая Экспертиза вчера в 07:39
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум

Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
News.ru вчера в 09:18
Здоровье

Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью

Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
MedikForum.ru 09 октября в 14:57
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в субботу из-за дождя и до вечера воскресенья из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное