Футбол
РИА Новости«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
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Тедеско: в пятницу контракта со «Спартаком» не будет. Новый дедлайн — понедельник
Спорт-Экспрессвчера в 10:20
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