Общество

BFM.ruBFM.ruИдущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Правозащиту Открытки».
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