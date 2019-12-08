Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Правозащиту Открытки».

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

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