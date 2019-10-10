с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии. Среди проблем, которые перечислил депутат, - очереди на жилье, низкие зарплаты и пенсии военнослужащих.

Армия и оружие ЛНР: ВСУ сорвали отвод сил в районе Золотого Представитель ЛНР сообщил, что в ответ на пуск сигнальной ракеты, которая говорила о готовности отвести войска, со стороны украинских силовиков не последовало никакой реакции.

Происшествия В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.

Киберспорт Сотрудники Blizzard устроили протест с зонтиками возле офиса компании 8 октября сотрудники Blizzard в рабочее время собрались у статуи возле офиса. Они раскрыли зонтики – один из символов протестов в Гонконге.

Происшествия В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.

Гаджеты Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8 Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.

Политика Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки» Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.

Здоровье Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.

Гаджеты Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.

Политика Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.

Происшествия Российский учитель обматерил и избил «особенных» девятиклассников Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) школы №2 поселка Боровский Тюменской области Виктор Садлинский обматерил и избил девятиклассников.

Экономика Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.

Авто Kia Seltos начал бить рекорды продаж Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Авто Появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.

Происшествия В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.

Авто Импорт легковых автомобилей за 8 месяцев вырос на 6% Импорт грузовых автомобилей за 8 месяцев увеличился на 18,5% и составил 18,6 тыс. автомобилей общей стоимостью 1 млрд 302,3 млн долларов.

Политика Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.

Политика Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.