Политика
Газета.RuШаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии. Среди проблем, которые перечислил депутат, - очереди на жилье, низкие зарплаты и пенсии военнослужащих.
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с чего всё началось
Возглавляемый генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне в своем заключении на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил, что правительство настойчиво игнорирует просьбы комитета доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.РБКвчера в 17:00
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