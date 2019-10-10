с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии. Среди проблем, которые перечислил депутат, - очереди на жилье, низкие зарплаты и пенсии военнослужащих.

Футбол Станислав Черчесов: «Хотелось бы, чтобы с Кипром Дзюба был на поле» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) рассказал, сыграет ли с Кипром Артем Дзюба.

Политика На Кубе выбрали первого президента На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.

Политика Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Происшествия Волонтеры приостановили поиски пропавшей в Саратове школьницы Участники волонтерского объединения «Лиза Алерт» приостановили операцию по поиску пропавшей в Саратове девятилетней девочки.

Армия и оружие Анкара ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции против Турции из-за ее операции в Сирии.

Политика Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки» Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Политика Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.

Шоу-бизнес Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.

Шоу-бизнес Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева Одна из старейших российских актрис, актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла сегодня в Москве в возрасте 95 лет.

Политика Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной» Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.

Армия и оружие Зеленский выразил отношение к пребыванию националистов в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пребывание активистов партии «Национальный корпус» в населенном пункте Золотое, а также сообщил о том, что ждет там затишья.

Политика Минюст включил ФБК в список иноагентов «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведённого Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за её деятельностью», — говорится на сайте ведомства.

Футбол Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об операции Малкома Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об операции, которую сегодня, 10 октября, перенёс полузащитник Малком.

Шоу-бизнес Бузова пригрозила Тарасову подать на раздел имущества Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что может подать на раздел имущества после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Армия и оружие Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги Министерство обороны России к 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских оккупантов опубликовало рассекреченные документы.

Энергетика Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».

Футбол Гильерме: после первого гола матчи всегда становятся легче Был спокойный матч, во втором тайме мы были сильны. После первого гола матчи всегда становятся легче.

Экономика Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.

Политика Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Общество Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».