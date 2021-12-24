Будьте в Плюсе

Шампанское премиум-класса за год подорожало на 34% на фоне интереса инвесторов

По данным индекса Liv-ex Champagne 50, за 11 месяцев текущего года премиальное шампанское подорожало на 33,7%. В то же время фондовый индекс FTSE All World, отслеживающий акции компаний в развитых и развивающихся странах, вырос на 15%.
Forbes
Спрос также заметно вырос в США, где инвесторы стали тратить больше на дорогое вино после роста доходности своих портфелей.
Forbes
Предложение остается ограниченным из-за прошлогоднего решения Комитета Шампани сократить производство игристого вина на время пандемии, а также морозов и плесени, которые ударили по виноградникам в 2021 году, пишет газета.
Forbes
Среди шампанских, которые больше других подорожали в этом году, оказались Dom Perignon 2008 года, Cristal Rose 2008, Salon 2002 года.
RB.RU

Подробнее о событии

Премиальное шампанское обошло фондовый индекс развитых стран по доходности инвестиций
RB.RU24 декабря в 12:37
Шампанское премиум-класса за год подорожало на 34% на фоне интереса инвесторов
Forbes24 декабря в 04:52
Показать все источники

Интересное

Ученые Базельского университета выявили на челюсти человека новый слой мышцы

Мышечный слой, о котором сообщает новая работа ученых, представляет собой структуру мышцы, задействованной при жевании.
RuNews24.ruвчера в 17:31

В «Газпроме» назвали беспочвенными обвинения в недостаточных объемах поставок газа в ЕС

Обвинения в адрес России и "Газпрома" в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, европейские страны сами создают себе проблемы.
ТАССвчера в 13:23

Иммунолог Крючков рассказал о людях, которые могут умереть после выздоровления от COVID-19

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что тяжело болевшие коронавирусом пожилые люди или пациенты с хроническими заболеваниями могут умереть после выздоровления от инфекции, спустя три или четыре месяца, от инфаркта, инсульта или оторвавшегося тромба.
RT на русскомвчера в 15:16

Туктамышева на чемпионате России установила новый рекорд

25-летняя фигуристка установила новый рекорд в женском одиночном катании, обойдя Алену Леонову, которая выступила на 13 чемпионатах России.
Матч ТВвчера в 14:13

Первый запуск спутников OneWeb в 2022 году запланирован на февраль

Ближайший запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками OneWeb с космодрома Байконур запланирован на 27 декабря.
ТАСС17:03

Генпрокуратура Украины возбудила дело против командира ЧВК Вагнера за бои в Донбассе

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против гражданина России, который, по версии следователей, руководил ЧВК Вагнера.
РБК23 декабря в 10:05

Reuters: высокопоставленные чиновники России и Германии проведут личную встречу по Украине

Высокопоставленные правительственные чиновники России и Германии в следующем месяце проведут личную встречу по ситуации на Украине.
Lenta.ru17:44

Более сотни планет-изгоев открыли в Млечном Пути

От 70 до 170 кандидатов в планеты-сироты обнаружили астрономы в ближайшей к Солнцу звездной ассоциации Верхнего Скорпиона.
ТК Звезда23 декабря в 03:18

Financial Times: три танкера СПГ сменили курс с Азии на Европу из-за скачка цены на газ

Три танкера, заполненных сжиженным природным газом (СПГ), перестроили маршрут и сменили курс с Азии на Европу после резкого скачка цен на газ, сообщила газета Financial Times.
Ямал-Медиа23 декабря в 02:51

Председатель Госдумы Володин напомнил о десяти законах, вступающих в силу с 1 января

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале напомнил о десяти законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года.
RT на русскомвчера в 08:21