По данным индекса Liv-ex Champagne 50, за 11 месяцев текущего года премиальное шампанское подорожало на 33,7%. В то же время фондовый индекс FTSE All World, отслеживающий акции компаний в развитых и развивающихся странах, вырос на 15%.
Предложение остается ограниченным из-за прошлогоднего решения Комитета Шампани сократить производство игристого вина на время пандемии, а также морозов и плесени, которые ударили по виноградникам в 2021 году, пишет газета.
Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что тяжело болевшие коронавирусом пожилые люди или пациенты с хроническими заболеваниями могут умереть после выздоровления от инфекции, спустя три или четыре месяца, от инфаркта, инсульта или оторвавшегося тромба.