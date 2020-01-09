с чего всё началось

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Кино «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".

Общество Toyota построит «город будущего» Toyota Motor Corp. планирует построить прототип «города будущего» у подножья горы Фудзи, который будет работать на водородных топливных элементах и функционировать в качестве лаборатории для автономных автомобилей, умных домов, искусственного интеллекта и других технологий.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России к 2021 году Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, ВВП России в III квартале 2019 года вырос на 1,7% в годовом выражении после роста на 0,9% во II квартале.

Общество «Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее сказал, что украинская компания не в восторге от того, что ей пришлось «выступить буфером» между «Газпромом» и Украиной в рамках контракта по транзиту газа.

Наука Ученые выяснили, почему любители чая живут дольше Возрастной анализ развития болезней показал, что у любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, чем у людей, редко пьющих чай, а жили они в среднем на 1,26 лет дольше.

Общество Российский газ из «Северного потока-2» дошёл в ФРГ иным путём Вместо запланированных объёмов газа, которые предполагалось пустить по "СП-2", топливо стали поставлять по первой нити газопровода Eugal, фактически являющейся его продолжением, расположенным на германской территории вплоть до границ с Чехией.

Шоу-бизнес Девушка Илона Маска позировала с округлившимся животом В кадре 31-летняя девушка предстала топлес. На ее живот наложено цифровое изображение младенца, словно бы он находится в утробе.

Происшествия В Москве избили сына Жванецкого Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.

Финансы Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.