Происшествия

Газета.RuГазета.RuШамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Фотография письма была опубликована в группе поддержки «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» во «ВКонтакте
», его подлинность изданию 72.Ru подтвердил отец Шамсутдинова.
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