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Газета.RuРамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Как отмечается, дело возбуждено по ст. 335 УК России ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими"). Сам Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в своей части в Забайкалье 25 октября.
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