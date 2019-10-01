Футбол
Sport.ruВарга считает Гончаренко лучшим тренером современности
Футбольный агент Шандор Варга оценил уровень тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко. Варга отметил, что он давно следит за Гончеренко и считает его лучшим тренером современности. Если бы Гончаренко возглавил "Ливерпуль", мерсисайдцы играли бы также хорошо, как сейчас при Клоппе.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
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Американские бомбардировщики B-52, во время тренировочного полета над Черным морем, сымитировали бомбардировку Крыма.
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Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
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Над чиновницей в Уфе надругались в подъезде
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Завод Pozis просит у Госдумы равных льгот с китайскими производителями
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Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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РБК вчера в 23:06
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Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
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Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной
Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
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Состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Долгое время НАСА абсолютно пренебрегало астронавтами-женщинами.
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СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме
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СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»
В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
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Антонов заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией
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Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
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Тарасов подал в суд на бывшую жену
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
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В Новокузнецке в квартире взорвался сейф
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